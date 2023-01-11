Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kamyona çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki kazada bir kadın hayatını kaybetti.
İznik yönüne giden Z.E. idaresindeki otomobil, Sakarya İznik yolu Mekece rampalarında, Y.O. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki sürücü Z.E. ve Ayşe S. araçta sıkıştı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan bu kişiler ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Solak, bu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı Z.E. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ayşe S. ve Z.E'nin Pamukova ilçesinde taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İznik'e döndükleri öğrenildi.
Etiketler: Sakarya
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