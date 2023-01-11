Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te ceza infaz kurumu kütüphaneleri için bağış kampanyası başlatıldı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.
Demokrasi Meydanı'nda kurulan kitap bağışı standı açılışına, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İlçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
"Kampanya 15 şubata kadar sürecek"
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Güner, Adalet Bakanlığınca düzenlenen kampanyanın ikincisini yaptıklarını dile getirdi.
Güner, kampanyanın asıl amacının adliyelerin kütüphanesinde bulunan kitapların yayınlarının güncellenmesi, yenilenmesini sağlamanın yanı sıra hükümlülerin ıslahına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.
Güner, kampanyanın 15 Şubat'a kadar süreceğini dile getirdi.
Etiketler: Gaziantep
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