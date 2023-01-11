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Güner, kampanyanın 15 Şubat'a kadar süreceğini dile getirdi.

Güner, kampanyanın asıl amacının adliyelerin kütüphanesinde bulunan kitapların yayınlarının güncellenmesi, yenilenmesini sağlamanın yanı sıra hükümlülerin ıslahına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Kampanya 15 şubata kadar sürecek"

Demokrasi Meydanı'nda kurulan kitap bağışı standı açılışına, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İlçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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