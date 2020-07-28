Kırklareli'de alınan bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi Bedre Kalesi mevkisinde orman yangını olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürülüğüne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, greyder ve iş makinesi sevk edildi.

Ekipler bölgenin kayalık olması nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Çalışmalara 2 helikopterle de destek veriliyor.