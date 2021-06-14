Kırklareli'nde sebze ve meyve fidelerini toprakla buluşturan yevmiyeli olarak çalışan kadınlar aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Sebze ve meyve üreticilerinin bağ ve bahçelerine fide dikiminde çalışan kadınlar, verimli topraklarda mesailerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Fidelerin ekimi için sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan çiftçi kadınlar, sıcak hava ve rüzgarın gtirdiği toza rağmen mesailerini titizlikle yürütüyor.

Gün içinde belli aralıklarla mola vererek ağaç gölgelerinde soluklanan kadınlar, fideleri toprakla buluşturmak için zamanla yarışıyor.

"Çalıştıkça kendimizi dinç hissediyoruz"

Asilbeyli köyünde yaşayan tarım işçisi Zeynep Filiz, AA muhabirine, tarımın tüm dünya açısından önemli olduğunu, tarım ürünlerinin herkesin karnını doyurduğunu söyledi.

Köylü kadınların sabah akşam, yaz kış, yağmur çamur demeden tarım alanlarında çalıştıklarını ifade eden Filiz, şunları kaydetti:

"Sabah 08.00'de tarlaya geliyor, akşam 18.00'e kadar çalışıyoruz. Kendi ekmeğimiz için, ekmek parası için biber, domates, patlıcan ekiyoruz. Biz alışmışız tarlada çalışmaya.

Hava çok sıcak, tansiyonumuz var ama ekmeğimiz için katlanıyoruz, ne yapacaksın ekmek parası. Günlük 130 lira yevmiye alıyoruz, çok şükür Allah'a. Yetiyor bize, rahat rahat geçiniyoruz. Kışlık paralarımızı da koyuyoruz kenara. Çalıştıkça kendimizi dinç hissediyoruz."

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da bir ülkenin gelişimi, kalkınması ve geleceğe daha güçlü bakabilmesi için tarımın önemli olduğunu vurguladı.

Şaylan, tarım alanında büyük fedakarlık göstererek çalışan kadınlara teşekkür etti.