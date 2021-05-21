Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf. AA]
Lüleburgaz ilçesinde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 ADH 291 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde kaldırıma çarptı.
Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.
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