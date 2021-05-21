İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide şüphelilerine yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan A.Ç. ve M.A.Ö. tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik 19 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi yakalamıştı.