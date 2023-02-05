Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaza: 2 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A. A. yönetimindeki midibüs ile K. K. idaresindeki hafif ticari araç Ayvalı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan K. K., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yol, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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