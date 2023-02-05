Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar nedeniyle 27 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 27 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle 3 Şubat'ta 169 köy yolu ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışması ile bu yolların 142'si açıldı.
Azdavay'da 9, Cide'de 1, Daday'da 3, Devrekani'de 4, Küre'de 3, Pınarbaşı'nda 5, Şenpazar'da 2 olmak üzere 27 köy yolunda ise ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kentte yeni kar yağışı beklenirken ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.
Etiketler: Kastamonu Hava Durumu
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