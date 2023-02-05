Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin elektrik direğine çarparak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M. K'nın kullandığı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi Beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki G. K. ve B. K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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