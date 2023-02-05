Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa’da şarampole uçan otomobilin yardımına otopark görevlileri yetişti
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, sürücünün yardımına otopark görevlileri yetişti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi’nde meydana geldi.Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.
Sürücünün yara amadan kurtulduğu kazada imdadına servis ile Uludağ’a çıkan otopark görevlileri yetişti. Otopark görevlilerinin yardımıyla otomobil, uçtuğu şarampolden çıkartıldı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar Uludağ'a çıkarken ve inerken güçlük çekerken, yolda kalan otobüsü bir vatandaşın tek başına iterek kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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