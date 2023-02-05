Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'deki tarihi İn Delikleri kar ile beyaza büründü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki tarihi İn Delikleri kar ile beyaza büründü.
Yaklaşık 975 rakımda kurulu Çemişgezek'te soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde kar etkili oldu.
Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı ilçede, Urartular tarafından oyularak yapıldığı değerlendirilen oda şeklindeki İn Delikleri de beyaz örtüyle kaplandı.
Doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan İn Delikleri, turizm açısından ilçeye katkı sağlıyor.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 12:59
- 12:53
- 12:49
- 12:39
- 12:27
Sıradaki Haber
Bursa’da şarampole uçan otomobilin yardımına otopark görevlileri yetişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz