Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
T. N.'ın (44) kullandığı motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda devrildi.
Yaralanan T. N., 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.
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