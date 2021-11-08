Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
[fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asilbeyli köyü ile Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinin Ceneviz Mağarası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Asilbeyli köyünde ormanlık alanda iş makinesi ile kazı yapan İ.D, N.T, İ.C, A.Ç, H.K, H.H.G'yi, Vize ilçesinde ise D.A. ve E.A'yı suç üstü yakaladı.
D.A. ve E.A'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 1800 lira ceza uygulandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı
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