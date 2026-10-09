Meksika'da hapishanede çıkan ayaklanmada 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mazatlan kentindeki hapishanede görüş saatlerinde ayaklanma çıktığı ifade edildi.

Olayda 9 mahkum ve 1 mahkum yakınının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yaralı 16 mahkumun hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Yerel basındaki haberlerde, ayaklanma sırasında mahkumların ateşli silahlar kullandığı öne sürüldü.

Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Meksika Federal Güvenlik Kabinesi, Ulusal Muhafızların olaya müdahale ettiğini ve 1800 mahkumun bulunduğu hapishanede durumun "kontrol altına alındığını" kaydetti.

Genel olarak kapasitesinin üzerinde mahkum barındıran ve uyuşturucu çetelerinin etkili olduğu Meksika'daki cezaevlerinde şiddet olaylarına sıklıkla rastlanıyor.