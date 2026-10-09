Bakan Çiftçi'den kısmen çöken binada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, binadaki kısmi çökmenin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkazdan 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabıhak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."