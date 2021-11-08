Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te jandarmadan çocuklara özel gösteri
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te jandarma ekipleri çocuklara özel gösteri sundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Çocuklarımız güvende" projesi kapsamında 21 anaokulu öğrencisini komutanlık binasında ağırladı.
Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından gösteri sunulan çocuklara zırhlı araçların tanıtımı yapıldı.
Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verildi.
Etiketler: Siirt Jandarma Genel Komutanlığı
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