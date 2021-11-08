Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M. ve C.Y'yi gözaltına aldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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