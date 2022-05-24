Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinin Meleşkoru mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, bölgede İ.K, R.Y, H.T, T.C, A.G, H.K, E.Ç, B.E, E.K. ve S.O'yu izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı
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