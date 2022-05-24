Norveç'te Oslo Büyükelçiliği'nde Türkiye rüzgarı esti.

Oslo’nun yeni kavram açık hava müzelerinden Roseslottet’te Türk Kültür Günü etkinliği gerçekleşti.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Etkinliğe ilgi büyüktü

Etkinliğe Norveç’te Türk Dernekleri temsilcileri,işadamları, sanatseverler ve çok sayıda Norveç vatandaşı katılım sağladı.

Büyükelçi Fazlı Çorman etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Aynı zamanda Büyükelçi Çorman, Türk Kültür gününü Roseslottet Müzesinde Kültür günleri programını koordine eden Müze yetkilisi Martin Romberg'e hediye takdim etti.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Çocuklardan oluşan Halk oyunları takımı

Türk Kültür Günü kapsamında, 8-14 yaşları arasında çocuklardan oluşan halkoyunları ekibi gösteri yaptı.

Ayrıca Norveç’te yaşayan Türk müzisyen Hayati Çengel konseri verdi.

[Fotoğraf: TRT HABER]

“Türk Kültüründen Yansımalar” resim sergisi

Etkinlikte yer alan bir diğer programda T.C. Oslo Büyükelçiliği Üçüncü Katibi olan Gülşen İpiçürük’ün “Türk Kültüründen Yansımalar” adlı yağlıboya resim sergisiydi.

Türkiye'den ve Türk Kültürü'nden esinlenerek yaptığı resimler etkinlikte büyük ilgi gördü.

Türk el sanatlarından olan Ebru sanatı ve geleneksel Bindallı tanıtıldı.

Katılımcılara Türk yemekleri de ikram edildi.

[Fotoğraf: TRTHABER]