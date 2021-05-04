Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların normal günlerde yoğun olarak kullandığı İstiklal ve Sungurbey caddelerinde araç destekli yol süpürme faaliyetlerinde bulunularak, dezenfekte ettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

Kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının yürütüldüğünü bildiren Kesimoğlu, vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.