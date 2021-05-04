Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinlikte motosikletli ve otomobilli polis ve jandarma ekipleri, kısa bir kortej sonrası meydana döndü.

Kortejin ardından ekipler, meydanda tam kapanmada muaf olan sürücülere emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan, bu yılki kutlamalarda sloganlarının "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" olduğunu belirtti.

Kan, "Trafikte en kolay olan kurallara uymaktır. Kurallara uyarsak ne can kaybımız olur ne de maddi hasarımız olur. Tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ederek, trafik haftalarını kutluyorum.” dedi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Murat Akyüz de Komutanlık olarak teknolojiyle donatılan trafik timlerinin vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.