Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde balıkçı tekneleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce İğneada Limanı'ndaki balıkçı tekneleri denetlendi. Ayrıca kentte, kara avcılığı, sezonun açılacağı tarihe kadar yasaklandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırklareli'nde balıkçı teknelerine denetim yapıldı.
Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli denetimde, balık boylarını kontrol etti.
Ekipler ayrıca balıkçıları avlanma konusunda bilgilendirdi.
Kara avcılığı sezonu sona erdi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun 6 Mart itibarıyla sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin, av ve yaban hayvanlarını avlamaları, rahatsız etmeleri, yavrular ile yumurtalarını toplamalarının yasak olduğu kaydedildi.
Etiketler: Balıkçılık Kırklareli Tarım ve Orman Bakanlığı
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