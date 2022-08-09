Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyü ile Vize ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler Dokuzhöyük köyünde H.G'nin tarlasında 6 bin 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde de ormanlık alanda inceleme yapan ekipler, 68 kök Hint keneviri buldu.

Yakılarak imha edilen kenevirlerle ilgili H.G. ve M.H. gözaltına alındı.