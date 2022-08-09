Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Çorum'da 56 yaşındaki Necdet Karaduman idaresindeki otomobil, Çorum-Alaca kara yolu İbrahim köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Necdet ile otomobildeki 24 yaşındaki Nesibenur Karaduman ve 2 yaşındaki Yusuf Buğra Kılıç yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün umre ziyareti için gerekli evrakı tamamlamak üzere Alaca ilçesine gittiği öğrenildi.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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