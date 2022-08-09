Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı
[Fotograf: AA]
Yalova'da dadandığı köy halkının bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan vatandaşlar, bir tilkinin kümes ve evlerine zarar verdiği gerekçesiyle DKMP Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.
Bölgede inceleme yaptıktan sonra kapan kuran ekipler, yakaladıkları tilkiyi geldiği belirlenen bölgeye götürerek doğal ortamına bıraktı.
DKMP İl Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından tilkinin bırakılma görüntülerini paylaştı.
Etiketler: Yalova
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