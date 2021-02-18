İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ile Vize ilçelerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Pınarhisar ilçesinde bir tesis ve evde yaptıkları aramada 580 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile 7 dinlendirme tankı buldu.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de bir arazide gizlenmiş 318 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.