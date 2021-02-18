Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 898 litre kaçak içki ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 898 litre kaçak içki ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pınarhisar ile Vize ilçelerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Pınarhisar ilçesinde bir tesis ve evde yaptıkları aramada 580 litre kaçak içki, damıtma düzeneği ile 7 dinlendirme tankı buldu.
Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de bir arazide gizlenmiş 318 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak İçki Kaçakçılık
Son Haberler
- 09:23
- 09:19
- 09:13
- 09:08
- 09:25
Sıradaki Haber
Manisa'da çöp evlerden 20 traktör çöp çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz