Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da iki tır çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Elazığ-Bingöl karayolunda önündeki tıra çarpan sebze ve meyve yüklü tır devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 45. Kilometresi Şahsuvar köyü mevkiinde meydana geldi.
Bingöl istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki sebze ve meyve yüklü tır, sürücüsünün karlı ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden H.Y. idaresindeki tıra çaparak devrildi.
Kazada 3 kişi yaralanırken sebze ve meyveler yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anayol, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Trafik Kazası
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