Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL 2021 sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? 2021 YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama
YÖKDİL sınav giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YÖKDİL sınavına girecek adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? AİS sınav giriş belgesi sorgulama...
YÖKDİL sınav giriş belgesi erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 28 Şubat'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin internet adresinden edinebilecekler.
YÖKDİL sınav giriş belgesi için tıklayınız.
2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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