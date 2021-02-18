İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İslahiye'de bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri iş yeri ile iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda, değişik marka ve modelde toplam 47 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.