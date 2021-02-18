Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep’te 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te bir iş yerinde ve iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda değişik marka ve modelde toplam 47 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İslahiye'de bulunan bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri iş yeri ile iş yeri sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda, değişik marka ve modelde toplam 47 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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