Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Uyuşturucu madde nakli yapacağı değerlendirilen şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü, Bayburt-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Zanlıdan 21 gram sentetik uyuşturucu, 102 gram afyon sakızı, 3 gram reçine esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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