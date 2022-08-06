Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Afganistan, Mısır, Fas ve Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 09:43
- 09:38
- 08:35
- 08:11
- 07:53
Sıradaki Haber
Çorum’da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz