Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki otomobil, Sahil Caddesi'nde manevra yapan E.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi, diğer araç ise devrildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan B.Y. ve İ.Y.A. ile D.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ve polisin yardımıyla araçlardaki yaralıları çıkararak, Karasu Devlet Hastanesine sevk etti.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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