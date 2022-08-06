E.A. idaresindeki otomobil, Sahil Caddesi'nde manevra yapan E.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi, diğer araç ise devrildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan B.Y. ve İ.Y.A. ile D.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ve polisin yardımıyla araçlardaki yaralıları çıkararak, Karasu Devlet Hastanesine sevk etti.