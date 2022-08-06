Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Kerem Karacaoğlu yönetimindeki motosiklet, Zafer Mahallesi'nde, Ümit Karakuş idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile motosikletlerde bulunan Onur Odabaşı ve Ferdi Duru yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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