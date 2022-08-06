Cemil Şanlı'nın kullandığı otomobil, dün Güney Mahallesi girişinde karşı yönden gelen otomobille çarpışmıştı.

Kazada, sürücü Şanlı ile Mahmut Özdemir, Şefika Özdemir, Nazime Aygumürler ve Kerim Taş yaralanmış, yaralılar Turgutlu'daki hastanelere kaldırılmıştı. Şefika Özdemir daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Özdemir, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki yaşam savaşını kaybetti.

Turgutlu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemil Şanlı, Mahmut Özdemir, Kerim Taş ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Nazime Aygumürler'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza yerinden kaçtığı iddia edilen otomobilin sürücüsünün yakalanması için jandarmanın çalışması sürüyor.