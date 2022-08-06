Sadık Sevici’nin kullandığı otomobil, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkiinde elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Seçil Dalgıç, Raşit Biçer, Burak Sur, Selcan Sur ve Tuğçe Gedik araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.