Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 03:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da otomobil ile servis aracı çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen servis aracıyla otomobil Kıyıboyu Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaralanan 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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