Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Afganistan, Fas, Suriye, Cezayir, Pakistan, Filistin ve Tunus uyruklu 63 düzensiz göçmenin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Afganistan Cezayir Düzensiz Göçmenler Fas Kırklareli Pakistan Suriye Tunus
Son Haberler
- 10:51
- 10:42
- 10:42
- 10:36
- 10:28
Sıradaki Haber
Samsun, ocak ayında 116 ülkeye 79,1 milyon dolarlık ihracat yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz