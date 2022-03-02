Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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