Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 08:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta izinsiz kazı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marufalınca köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, bölgede izleme ve takip gerçekleştirdi.
Operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde 2 şüpheliyi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlıların kullandığı ekipmanlara da el konuldu.
Etiketler: Sinop Kaçak Kazı
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