Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özel ihracat sistemi rakamlarına göre, geçen yılın ilk ayına göre Samsun'un ihracatını arttırdığını belirtti.

En fazla ihracat yapılan beş ülkenin ABD, Hollanda, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Yemen olduğunu, bu ülkeleri Sierra Leone, Birleşik Krallık ve Almanya'nın takip ettiğini aktaran Murzioğlu, "İlimizden ilk ayda en fazla ihracat yapılan ürünlerin başında değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni yer almıştır. Onu motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları takip etmiştir. Üçüncü sırada ise, balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, dördüncü sırada da, elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, kentten kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları ile demir ve çelik, silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı, demir veya çelikten eşya, kauçuk ve kauçuktan eşya, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyvelerin de ihracatının yapıldığını aktardı.

Rakamlar gelecek için umut verici

Samsun'un ilk ayda yapmış olduğu ihracatın gelecek için umut verici olduğunu vurgulayan Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Samsunumuz geçen yıl tarihinin ihracat rekorunu kırmıştı. Samsun tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat rakamını aşarak, 1 milyar 289 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti. Hepimizin bildiği gibi dünya koronavirüs ile savaş veriyor. Pandemiyle mücadele yönetimi nedeniyle ekonomik olarak pek çok sektör büyük sıkıntılar yaşadı. Halen sonuçlarını görüyoruz ama hem ülke olarak hem de Samsun olarak biz yaşanan krizi fırsata çevirmesini bildik. Bu sürecin belki de en az yıprananı sanayi sektörü oldu ama şu anda hemen yanı başımızda yaşanan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bizi de tüm dünyayı da tedirgin etmektedir. Temennimiz iki yakın partnerimiz olan komşu ülkelerin savaşa derhal son vermeleridir."