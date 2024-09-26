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Güncel
AA 26.09.2024 18:39

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki otomobil ve kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri kaçtı. Araçlar polis ekiplerince kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu. Kamyonette 1'i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.Y.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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