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Güncel
AA 26.09.2024 18:32

Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişi devrilen otomobilinde ölü bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı nedeniyle 4 gündür aranan kişi, yol kenarındaki bahçeye devrilen otomobilinde ölü olarak bulundu.

Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişi devrilen otomobilinde ölü bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]

22 yaşındaki Samet Şeker'den haber alamayan ailesi, 22 Eylül Pazar günü kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama çalışması başlatıldı.

Şeker'in son olarak 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle Çorum-İskilip kara yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmalarına bu bölgede devam edildi.

Arama çalışmaları sırasında yol kenarındaki bahçeye devrilmiş halde bulunan otomobilde ekiplerce yapılan incelemede, araçta bulunan Şeker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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