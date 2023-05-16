Kırklareli'de CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

Seçmen sayısının 291 bin 507 olduğu Kırklareli’nde 265 bin 934 oy kullanıldı.Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 919 sandıkta kullanılan oyların 261 bin 990’ı geçerli sayılırken, 3 bin 944 oy geçersiz oldu.CHP 121 bin 843, AK Parti, 66 bin 825 oy aldı.

Bu sonuçlara göre CHP'den Vecdi Gündoğdu (54) ile Fahri Özkan (53), AK Parti'den Ahmet Gökhan Sarıçam (54) milletvekili oldu.

CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu

Vecdi Gündoğdu, serbest ticaret yaptı. CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 ve 26’ncı Dönemde CHP Kırklareli Milletvekili seçildi. Çevre Komisyonu Üyeliği ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği yapan Gündoğdu, evli ve 1 çocuk babası.

CHP Milletvekili Fahri Özkan

CHP Milletvekili Fahri Özkan, serbest meslek sahibi. Lüleburgaz Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yaptı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam

Ahmet Gökhan Sarıçam, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 22’nci Dönem AK Parti Kırklareli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Sarıçam, evli ve 2 çocuk babası.