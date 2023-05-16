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Güncel
DHA 16.05.2023 12:01

Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’nin tek milletvekili Yeşil Sol Parti’den

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde tek milletvekilliğini Yeşil Yol Partisi adayı olan Ayten Kordu (52) kazandı.

Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’nin tek milletvekili Yeşil Sol Parti’den

Tunceli’de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1’e düştü. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ise en fazla oyu İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 43.09 oranla Yeşil Sol Parti aldı. Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti adayı Ayten Kordu milletvekili oldu.

Erzincan doğumlu, sosyoloji mezunu Ayten Kordu, 2003’te Gökkuşağı Kadın Derneği’nin 8 yıl boyunca içerisinde bulunup, çalışmalar yürüttü ve 2 dönem de başkanlığını yaptı. Kordu, 2015’te Tunceli Belediyesi’nde, Kadın Politikalar Müdürü olarak görev yaptı.

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