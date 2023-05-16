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Güncel
DHA 16.05.2023 12:02

İstanbul'da yatağa bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

İstanbul Avcılar'da bir evde yatak üzerine çalışır halde bırakıldığı belirtilen saç kurutma makinesi yangın çıkardı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da yatağa bırakılan saç kurutma makinesi yangına neden oldu

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında oturan Erol Efe Akkuş, banyo sonrası iddiaya göre saç kurutma makinesini çalışır halde yatağın üzerine bıraktı.

Bir süre sonra yatak tutuşarak yanmaya başladı. Odadaki yangından çıkan dumanı gören Akkuş ve komşuları hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye takımı, yatak odasında tamamen yanan yatağı söndürdü.

Erol Efe Akkuş, itfaiye erleri ve polise evde tek olduğu sırada yangının çıktığını yatak odasında yatak üzerinde sadece çalışır halde saç kurutma makinesini bıraktığını söyledi. Komşular ise korktuklarını belirterek Akkuş'a tepki gösterdi.

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