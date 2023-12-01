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Güncel
İHA 01.12.2023 16:01

Kırklareli’de "3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" açıldı

Kırklareli’de bu yıl 3.’sü düzenlenen `Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı` açıldı.

Kırklareli’de "3. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" açıldı

Kırklareli’de 3. kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Vali Birol Ekici, Kırklareli’nin önemine değinerek, uzay üssünün çalışmalarının yapıldığı bir il olmanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Ekici, “Uzaya füze ve sonda roketi gönderen bir şehiriz, çevreci üretimiyle öne çıkan bir şehiriz, biyoteknoloji ile ilaç üreten bir şehiriz” dedi.

Vali Ekici, organize sanayiyle ülkeye katkıda bulunduklarını anlatarak, “Organize Sanayi Bölgemizde gıda, hayvancılık, otomotiv, tarım işletmelere yönelik ürünlerin üretilmiş olması yine OSB’de 90 tane fabrikadan modern, teknolojiye dayalı üretimlerin yapılıyor olması şehrimizi oldukça ön plana çıkartıyor” diye konuştu.

Açılışta Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Ekici ve beraberindekiler stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
 

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