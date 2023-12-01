Eskişehir'de okul servis aracı denetimlerinde 10 bin 83 TL ceza kesildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 01-30 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde 196 okul servis aracı ve sürücüleri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde Trafik Kanunu’nun farklı maddelerinden kusurlu görülen 10 okul servis sürücüsüne toplam 10 bin 83 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ayrıca yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 152 adet ‘Güvenli Servis Kullanım Kartı’ dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildiği öğrenildi.