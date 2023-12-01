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Güncel
İHA 01.12.2023 15:31

Ağrı'da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri düzenlendi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri kapsamında, 2 bin 500 Kişilik Spor Salonunda Masa Tenisi ve Futsal müsabakaları gerçekleştirildi.

Ağrı'da “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinlikleri düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Merkez 2500 Kişilik Spor Salonunda yapılan farkındalık futsal ve masa tenisi maçında; Serhat Bakım Merkezi, İlk Umut Bakım Merkezi ve Şafak Bakım Merkezinde kalan engelli bireyler karşı karşıya geldi.

Oynanan farkındalık futsal müsabakasını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve bakım merkezi idarecileri izledi.

Müsabaka sonunda engelli bireylere Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce baklava ve meyve suyu ikram edildi.

2500 Kişilik Spor Salonunda her çarşamba resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan engelli gençler ve bireylere çeşitli aktiviteler yapılarak fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din; Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti.

Engelli bireylere yönelik sportif faaliyetlerimiz her hafta ‘Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında devam ediyor.

Proje kapsamında Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Futbol ve Badminton branşında engelli bireylerimizi spor ile buluşturuyoruz.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden İl Müdürü Din, salondan ayrıldı. Bakım merkezi idarecileri böyle anlamlı bir günde engellilere değer veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

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