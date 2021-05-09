İstanbul-Kırklareli kara yolunun 3. kilometresinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'ndan bilgi aldı.

Bilgin, kontrol noktasında durdurulan sürücülere kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Salgının hep birlikte mücadele edilerek sonlandırılacağına inandığını belirten Bilgin, kentin kurallara uyumda iyi bir düzeyde olduğunu kaydetti.

Kurallara riayet eden tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Bilgin, sürücülere emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı broşür de verdi.