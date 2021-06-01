Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli Valisi Bilgin, restore edilen gar binasında incelemede bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi gar binasında incelemede bulundu.
Vali Bilgin, gar binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Bilgin, yaklaşık 5 ay sonrasında çalışmaların tamamlanacağını söyledi.
Çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Bilgin, binanın kafe, restoran ve kültürel faaliyetlerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Restorasyon
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